Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:37 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Programına Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Sezer, Kaymakam Cemalettin Sezer'den ilçedeki çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

        Vali Sezer, buradaki toplantının ardından yapımı devam eden Cumhuriyet Meydanı'nda incelemede bulundu.

        Vatandaş ve esnafla sohbet eden Sezer, Keşan Belediyesini ziyaret ederek belediye çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

        Sezer, daha sonra Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Sezer, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

        Sezer, köylerdeki içme suyu ve yol sorunlarının çözümü için çalışmaların hızlı şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Muhtarların sahil kesiminde köylerindeki sahipsiz köpeklere yönelik şikayetlerini dinleyen Sezer, sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını gerektiğini ifade etti.

        Sezer, yazlık bölgelerde sahipli köpeklerini sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatını verdi.

        Vali Sezer, Hamzadere Barajı Sulaması'yla ilgili eksik olan çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

        Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarma çiftçileri güvenlik traktör kullanımı konusunda bilgilen...
        Edirne'de jandarma çiftçileri güvenlik traktör kullanımı konusunda bilgilen...
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de uyarı sonrası yağmur etkili oldu
        Edirne'de uyarı sonrası yağmur etkili oldu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi konakları inceledi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi konakları inceledi
        Trakya'da yangınlarda 7 bin 248 dekar tarım alanı zarar gördü
        Trakya'da yangınlarda 7 bin 248 dekar tarım alanı zarar gördü
        Edirne Valisi Yunus Sezer SODAM'larda incelemelerde bulundu
        Edirne Valisi Yunus Sezer SODAM'larda incelemelerde bulundu