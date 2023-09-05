Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Programına Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Sezer, Kaymakam Cemalettin Sezer'den ilçedeki çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Vali Sezer, buradaki toplantının ardından yapımı devam eden Cumhuriyet Meydanı'nda incelemede bulundu.

Vatandaş ve esnafla sohbet eden Sezer, Keşan Belediyesini ziyaret ederek belediye çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Sezer, daha sonra Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Sezer, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Sezer, köylerdeki içme suyu ve yol sorunlarının çözümü için çalışmaların hızlı şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Muhtarların sahil kesiminde köylerindeki sahipsiz köpeklere yönelik şikayetlerini dinleyen Sezer, sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını gerektiğini ifade etti.

Sezer, yazlık bölgelerde sahipli köpeklerini sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatını verdi.

Vali Sezer, Hamzadere Barajı Sulaması'yla ilgili eksik olan çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri eşlik etti.