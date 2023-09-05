Edirne'de belediye personeli bulduğu para dolu çantayı emniyete teslim etti

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Abone Servisi'nde çalışan İsa Akükelge ve Vedat Erbay abone işlemleri için görevde oldukları sırada yolda bir çanta olduğunu fark etti.

Çalışanlar içinde avro, leva ve Türk lirası olan çantayı Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis ekipleri de yaptıkları çalışma sonucu içinde 30 bin lira olan çantayı sahibi Bulgaristan vatandaşına ulaştırdı.

Belediye personelini makamında ağırlayarak, teşekkür eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akükelge ve Erbay'ın örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Edirne halkına hizmet etmek için özveriyle çalıştıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Onların hem iş yaşamlarında hem de özel yaşamlarında örnek davranışlara imza atması bizim için de büyük bir gurur kaynağı. Olması gerekeni yaptılar ve hiç düşünmeden parayı emniyet güçlerine teslim ettiler. Personelimizle bir kez daha gurur duyduk. Kendilerine tüm Edirne halkı adına teşekkür ediyorum."