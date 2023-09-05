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        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da yapımı süren projeleri inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapım çalışmaları devam eden projeleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:43
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        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da yapımı süren projeleri inceledi
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        Sezer, programı kapsamında inşa faaliyetleri süren AFAD Koordinasyon Merkezi'ni gezdi.

        Yetkililerden bilgi alan Sezer, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Sezer, daha sonra yapımı süren İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve Keşan Kent Müzesi'nde inceleme yaptı.

        Restorasyonu devam eden Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni gezen Sezer, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sezer, ilçedeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

        Vali Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri eşlik etti.

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