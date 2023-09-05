Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, kentteki bir tesiste zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olan zabıta teşkilatının vatandaşların güvenliğini, sağlığını ve huzurunu sağlamak için canla başla görev yaptığını belirtti.

Zabıta memurlarının belediyenin dışarıdaki yüzü olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Belediyeciliğin en zor kısmı insanların hep olamayacak veya mevzuata ters olan şeyleri istemeleridir. Sizler de bir yandan mevzuatı, kanunları uygulamak, disiplini sağlamakta bir yandan da bu mevzuata aykırı şeyleri isteyenleri kırmadan, dökmeden ve insan haklarına saygılı bir şekilde karşı durmak zorundasınız.

Bu yönüyle zabıtalık gerçekten zor bir iş. Bizler 7 gün 24 saat hem belediye olarak hem zabıtalar olarak görevdeyiz."

- Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'tan balıkçılara ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, balıkçıları ziyaret etti.

Bayazıt, balıkçılık ve av sezonunun başlaması dolayısıyla Yayla Balıkçı Barınağı ve Yayla Su Ürünleri Kooperatifinin temsilcileri ve bölge balıkçıları ile bir araya geldi.

Bayazıt, sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.