Edirne'de denizde sürüklenen 3 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Edirne'nin Enez ilçesinde denizde sürüklenen 2'si çocuk 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Vakıf sahilinde lastik botla denize açılan Bulgaristan uyruklu 7 ve 9 yaşındaki çocuklar sahile dönemeyince cankurtaran Mustafa Yüksel kano ile yardıma gitti.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle Yüksel ve 2 çocuk denizde açığa doğru sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler poyrazın etkisiyle sürüklenen kano ve bota ulaşarak 3 kişiyi kurtardı.
Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.