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        Edirne'de denizde sürüklenen 3 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

        Edirne'nin Enez ilçesinde denizde sürüklenen 2'si çocuk 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:44
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        Edirne'de denizde sürüklenen 3 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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        Vakıf sahilinde lastik botla denize açılan Bulgaristan uyruklu 7 ve 9 yaşındaki çocuklar sahile dönemeyince cankurtaran Mustafa Yüksel kano ile yardıma gitti.

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle Yüksel ve 2 çocuk denizde açığa doğru sürüklenmeye başladı.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Ekipler poyrazın etkisiyle sürüklenen kano ve bota ulaşarak 3 kişiyi kurtardı.

        Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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