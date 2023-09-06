Kırklareli'ndeki selde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki çalışmaları koordine eden Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş AFAD Koordinasyon Tırı'nda basın mensuplarına arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.

Ekici, olumsuz hava şartlarından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Yoğun yağış nedeniyle Longoz Ormanları bölgesinde 12 kişinin mahsur kaldığını anımsatan Ekici, "Bunlardan 6’sını kurtardık, 2’sine vefat etmiş şekilde cesetlerine ulaştık ve 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarımız halen devam etmekte 4 kişiye ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek. Devlet olarak tamamıyla sahadayız." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına 203 personelle devam edildiğini aktaran Ekici, bugün arama çalışmalarının daha güçlü sürdürüleceğinin altını çizdi.

Ekici, AFAD Başkanı Memiş'in dün sabahtan bu yana bölgede olduğunu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sık sık bilgi alarak yönlendirme yaptığını bugünden itibaren İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da bölgeye geleceğini kaydetti.

- "Amacımız vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak"

AFAD Başkanı Memiş de havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri, askeri birliklerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Memiş şöyle devam etti:

"Amacımız bu tür afetlerde öncelikli olarak vatandaşlarımıza sağ ulaşmak ve sağ olarak kurtarmak. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin aslında afetlerle ilgili tecrübesi, yaşadığımız maalesef büyük olaylar neticesinde epeyce tecrübeye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu anlamda bu süreci de dinamik bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Meteorolojik verileri kendi web sitelerimizden ve diğer 85 milyona ulaşabileceğimiz platformlardan sürekli paylaşıyoruz. Nitekim Kırklareli ile ilgili olarak da bir gün öncesinden Meteoroloji Genel Müdürünün bize ulaştırmış olduğu turuncu kodu yöneticilerimizle paylaştık ve alınan tedbirler neticesinde aslında daha büyük afetlerin öne geçildiğini de söyleyebiliriz."

Memiş, halkın ikazlara uymasını istedi.

Ekstrem doğa olaylarıyla karşı karşıya kalındığının altını çizen Memiş, "Aldığımız bilgiye göre son 100 yılda neredeyse son 500 yılda yaşanan yağışlarla mukayese edildiğinde en fazla yağışı geçtiğimiz gün bu bölgede bu havza, bu ormanlık alanda gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bize düşen tedbirli davranmak." dedi.

Can kaybının sebeplerini tahkikatla ortaya koyacaklarını işaret eden Memiş, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

- Değirmen Deresi taşmıştı

Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti.

Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kırklareli Valisi Ekici ve AFAD Başkanı Memiş'in koordinesinde 4 kişinin arama kurtarma çalışmalarına devam edilmişti.

Bölgede askeri birlikler ile Edirne, Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katılmıştı.