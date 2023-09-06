Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibe destekli kanola tohumu dağıtılacak

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Edirne Sarı Çiçeği Kanola Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 8 Eylül mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, "İlimizde yürütülecek olan 'Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi' kapsamında, yüzde 75 bakanlık hibeli yüzde 25 çiftçi katkılı olarak hibrit kanola tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 08 Eylül Cuma mesai bitimine kadar il veya ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir." denildi.