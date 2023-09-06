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        Kırkpınar'ın yeni formatında baş boyunda güreşecek 24 başpehlivan belli oldu

        SALİH BARAN - Gelecek yıl 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde uygulanmaya başlayacak yeni formatta baş boyunda direkt güreşecek 24 başpehlivan belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:15
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        Kırkpınar'ın yeni formatında baş boyunda güreşecek 24 başpehlivan belli oldu
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        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Kırkpınar'da format değişikliğine giderek 7 etaptan oluşan lig usulünü başlatmıştı.

        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı 20-21 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı. Lig, 10-11 Haziran'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ile devam etti. Kırkpınar'ın ardından puanlarını yükseltmek isteyen pehlivanlar 22-23 Temmuz'da Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Lig 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile tamamlandı.

        Puan cetvelinde ilk 24'e kalan başpehlivan gelecek yıl direkt Kırkpınar baş boyunda güreşecek. Organizasyon öncesi yapılacak ön elemeyi geçen 8 pehlivanın da katılım hakkı kazanacağı usulde 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 32 başpehlivan güreş tutacak.

        Lig usulü diğer boylarda mücadele edecek pehlivan sayılarını etkileyecek ve farklı boylarda 64'er pehlivan boy gösterecek. Böylelikle Kırkpınar'da mücadele edecek sporcu sayısı geçmiş yıllara göre üçte bir oranında azalacak.

        - Seyir zevkini artıracağı görüşü ağır basıyor

        Yeni geçilen sistemde pehlivan sayısının azlığı güreş otoriterlerinin geleneğe aykırı bularak eleştirdiği puanlama usulünün kaldırılmasına da imkan tanıyacak.

        Lig usulüne kadar pehlivan sayısının çokluğu nedeniyle Kırkpınar'da "altın puan" da denilen sistem uygulanıyordu.

        Eşleşen pehlivanların 40 dakika güreşip, yenişme olmaması halinde hiç ara vermeden altın puana geçiliyor ve ilk puanı alan galip sayılıyordu.

        Bu durum özellikle büyük boy pehlivanların güreşinde seyir zevkini düşürüyor. Bir yıllık emeğinin karşılığını almak isteyen pehlivanların büyük çoğunluğu 40 dakikayı daha az bir aktiflikle güreşi altın puan bölümüne taşıyıp, puan alarak galip olma stratejisi üzerine kuruyordu.

        - Kırkpınar'a katılma hakkı elde eden güreşçiler

        Ligde en çok puanı Orhan Okulu aldı. 71 puandaki Okulu'yu 62 puanlı Ali Gürbüz, 42'şer puanlı Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan ve 40 puanlı bu yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek takip etti.

        Bu isimler dışında İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar da Kırkpınar'a direkt katılım vizesi alanlar isimler arasında yer aldı.

        Türkiye başpehlivanlıkları bulunan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı ayrıca direkt katılım hakkına sahip bulunuyor.

        - Kura ve eşleşmeler nasıl olacak?

        Federasyonun talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 24'e giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü torbayı oluşturacak. Ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ise dördüncü torbayı oluşturacak.

        Kura çekimi birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba şeklinde yapılacak.

        İlk turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde ligde sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada yer alacak.

        Çeyrek final ve takip eden turlarda ise tek torbada karışık kura uygulaması yapılacak.

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