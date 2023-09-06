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        Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden belge ve materyaller müzeye bağışlandı

        Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden belge ve materyaller Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:19
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        Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden belge ve materyaller müzeye bağışlandı
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        Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti başkanlarından Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi'nin kızı Sadiye Zorlutuna'nın torunu Kahraman Zorlutuna, Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Zorlutuna, ziyarette aileye miras kalan Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi ve oğlu Edirneli Korgeneral Sami Topçu Paşa'ya ait tarihi belge ve materyalleri müzede sergilenmek üzere Tabakoğlu'na teslim etti.

        Prof. Dr. Tabakoğlu, genç nesillere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşunun tanıtılmasını değerli bulduklarını söyledi.

        Zorlutuna da ailesinin tarihi mirasının müzede sergilenecek olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Ziyarette, Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Porf. Dr. Nurten Çetin de yer aldı.

        - Müzeye bağışlananlar

        Edirne Eski Müftüsü Osman Hilmi Efendi'nin İstiklal Madalyası, evrakları, yağlı boya tablosu, sürgün yıllarında Selanik, Midilli ve Semadirek Adası'ndan Edirne'deki ailesine gönderdiği mektuplar ile oğlu Edirneli Korgeneral Sami Topçu Paşa'nın İstiklal Madalyası, üniforması, evrakları, İsmet İnönü ile olan fotoğrafları Milli Mücadele ve Lozan Müzesinde sergilenecek.

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