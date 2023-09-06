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        Edirne'de 89 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 89 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:52
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        Edirne'de 89 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Jandarma ekipleri, devriye sırasında Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 55 Suriye ve 34 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen göçmenler, ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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