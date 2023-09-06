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        Edirne'de trafiğe engel olan çeşme kaldırılacak

        Edirne'de trafiğe engel olan Hacı Hüseyin Çeşmesi'nin kalan kısmı bulunduğu yerden kaldırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:20
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        Edirne'de trafiğe engel olan çeşme kaldırılacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu arkasında Saraçlar ve Köprübaşı caddelerinin birleştiği Lozan Caddesi'ne bağlanan mevkideki çeşmenin yer aldığı yolda incelemede bulundu.

        Sezer, yolun ortasında trafiğin sıkışmasına neden olan çeşmenin kalan kısmının kaldırılması ve uygun şekilde taşınması yönünde talimat verdi.

        Ekipler tarafından etrafı açılan çeşmenin kaldırılmasıyla trafiğin rahatlaması planlanıyor. Çeşme, stadyum duvarının yanına taşınacak.

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