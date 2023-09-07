Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve beraberindekiler Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sekizkök, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Genel Başkanı Yardımcısı Ahmed Ahmedov, Vali Sezer'e görevinde başarı diledi.

Ziyarete, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Vali Sezer'i makamında ziyaret etti.