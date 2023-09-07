Edirne'de geçen ay 72 kilo 712 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 72 kilo 712 gram uyuşturucu, 88 kök Hint keneviri, 7 bin 170 makaron, 25 kilogram tütün, 315 elektronik sigara, 2 bin 390 ilaç, 212 sentetik ecza, 26 tabanca, 9 tüfek, 219 fişek, 12 kesici alet, 15 cep telefonu ele geçirildi, 67 bin 250 lira, 755 avro ve 9 araca da el konuldu.