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        Edirne'de geçen ay 174 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin ağustos ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 174 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:10
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        Edirne'de geçen ay 174 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yaptı.

        Ekipler, denetimlerde 174 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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