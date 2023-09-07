Edirne'de asayiş
Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan G.Y, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
G.Y, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- İş yerinden hırsızlık
Uzunköprü'de iş yerinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
E.K, Mescit Mahallesi'ndeki iş yerinde cep telefonunu kontrol ettiğinde yerinde olmadığını fark etti.
E.K, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Eğlence mekanları denetlendi
Keşan'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, denetimleri kapsamında 75 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.
Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 2 kişiye idari ceza uygulandı.