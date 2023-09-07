Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, yapımına başlanacak gölet ve sulama işlerinin proje imzalarını firma yetkilileriyle birlikte attı.

Buna göre Havsa ilçesine bağlı Taptık köyüne 6 bin 500 dekar tarım arazisini sulayacak Taptık Göleti ve Sulaması ve Lalapaşa'da 2 bin 970 dekar tarım arazisini sulayacak Kavakdere Göleti ve Sulaması inşa edilecek.

Kırklareli'nin Pınarhisar ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinde de sulama projeleri hayata geçirilecek.