Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, yapımına başlanacak gölet ve sulama işlerinin proje imzalarını firma yetkilileriyle birlikte attı.

        Buna göre Havsa ilçesine bağlı Taptık köyüne 6 bin 500 dekar tarım arazisini sulayacak Taptık Göleti ve Sulaması ve Lalapaşa'da 2 bin 970 dekar tarım arazisini sulayacak Kavakdere Göleti ve Sulaması inşa edilecek.

        Kırklareli'nin Pınarhisar ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinde de sulama projeleri hayata geçirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de trafik güvenliği toplantısı düzenlendi
        Edirne'de trafik güvenliği toplantısı düzenlendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun'a ziyaretler sürüyor
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun'a ziyaretler sürüyor
        Edirne'de geçen ay 174 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de geçen ay 174 düzensiz göçmen yakalandı
        TEKNOFEST'te birinci olan Edirneli öğrenciler "Erken Uyarı Sistemi" projesi...
        TEKNOFEST'te birinci olan Edirneli öğrenciler "Erken Uyarı Sistemi" projesi...