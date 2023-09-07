Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ile birlikte GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Görüşmenin olumlu geçitiğini aktaran Atalay, "Kısa bir süre içinde çalışmalara başlanarak altyapı bitirilecek. Kış aylarında belde halkımız doğal gaza kavuşmuş olacaklardır. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- İpsala'da yeni dönemde 64 kurs açılması planlanıyor

İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda 64 kurs açmayı planladıklarını söyledi.

Kolcu, yeni dönem eğitimlere kısa sürede başlanacağını belirtti.

Kursiyerleri merkeze beklediklerini dile getiren Kolcu, "Kursların açılması için 12 başvurunun yapılması yeterlidir. Öğrenci sayısının yeterli olduğu her belde ve köylerde e-yaygın modülünden olan tüm kursları açabiliriz. Başvuru olması halinde kurs sayılarını arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.