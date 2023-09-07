Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de geçen ay asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de geçen ay asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince 1-31 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 34 bin 411 kişi sorgulandı, 223 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 589 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilenlerden 107'si tutuklandı.

        Öte yandan, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 31 bin 347 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde, 7 bin 736 sürücüye para cezası uygulandı, 114 sürücünün ehliyeti alındı ve 293 araç trafikten men edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek
        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek
        Edirne'de trafik güvenliği toplantısı düzenlendi
        Edirne'de trafik güvenliği toplantısı düzenlendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş