AK Partili belediye meclis üyeleri ETUS'u eleştirdi

Makak, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Edirne Toplum Ulaşım Sisteminden (ETUS) vatandaşların ve sisteme dahil esnafların memnun olmadığını ileri sürdü.

ETUS'ta toplanan ücretlerin dağılımında adaletsizlik olduğunu ve esnafların bundan şikayetçi olduğunu belirten Makak, "Hizmet kalitesi düşük. Vatandaş kendisini dinlemeyen anlayıştan şikayetçi. Saatlerce araç bekleyen mi istersiniz, güzergahlarla ilgili sıkıntılar mı istersiniz, tıklım tıklım yolculuk yapan mı istersiniz? Sıkıntılar büyük ama para kazanamıyoruz diyorlar. Peki kalite var mı? O da yok." dedi.

Ulaşım zammına da değinen Makak, şunları kaydetti:

"Meclis toplantısında her kesimin hakkını savunmak için kollarımızı sıvadık. Edirne halkını düşünmeden istenilen yüzde 70'lik bir zam oranı vardı. Biz olmasak bu zam oranı meclisten geçecekti. Fakat biz bunun mücadelesini gösterdik. Dedik ki 'biz buna karşıyız'. Çeşitli baskılara rağmen bunu yüzde 40'a kadar indirebildik."

Edirne halkı ve esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Makak, Edirne Belediyesi ve ETUS'u göreve davet etti.

Toplantıya, AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Çapoğlu, AK Partili Meclis Üyesi Serpil Şinikçi ve AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ezgi Yetkiner katıldı.