Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AK Partili belediye meclis üyeleri ETUS'u eleştirdi

        Edirne Belediye Meclisinin AK Partili Üyesi Engin Makak, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ile ilgili sorunların devam ettiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili belediye meclis üyeleri ETUS'u eleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Makak, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Edirne Toplum Ulaşım Sisteminden (ETUS) vatandaşların ve sisteme dahil esnafların memnun olmadığını ileri sürdü.

        ETUS'ta toplanan ücretlerin dağılımında adaletsizlik olduğunu ve esnafların bundan şikayetçi olduğunu belirten Makak, "Hizmet kalitesi düşük. Vatandaş kendisini dinlemeyen anlayıştan şikayetçi. Saatlerce araç bekleyen mi istersiniz, güzergahlarla ilgili sıkıntılar mı istersiniz, tıklım tıklım yolculuk yapan mı istersiniz? Sıkıntılar büyük ama para kazanamıyoruz diyorlar. Peki kalite var mı? O da yok." dedi.

        Ulaşım zammına da değinen Makak, şunları kaydetti:

        "Meclis toplantısında her kesimin hakkını savunmak için kollarımızı sıvadık. Edirne halkını düşünmeden istenilen yüzde 70'lik bir zam oranı vardı. Biz olmasak bu zam oranı meclisten geçecekti. Fakat biz bunun mücadelesini gösterdik. Dedik ki 'biz buna karşıyız'. Çeşitli baskılara rağmen bunu yüzde 40'a kadar indirebildik."

        Edirne halkı ve esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Makak, Edirne Belediyesi ve ETUS'u göreve davet etti.

        Toplantıya, AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Çapoğlu, AK Partili Meclis Üyesi Serpil Şinikçi ve AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ezgi Yetkiner katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        Edirne'de geçen ay asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklan...
        Edirne'de geçen ay asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklan...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek
        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek