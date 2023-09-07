GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma ve itfaiye ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla yürütülen arama çalışmalarını, gün ışımasıyla karadan ve havadan sürdürüyor.

Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

5 kilometrelik vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda, iş makineleriyle de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintileri kaldırılıyor. Orman köylüsü, selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılmasına yardım ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda komando birliği de yer alıyor. Arama kurtarma köpekleri de bölgedeki çalışmalara katılıyor.

- Kaybolan Şimşek'in aracının çevresinde arama yapıldı

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Şimşek'in aracının bulunduğu alanda arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Tesisten yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan aracın üzerindeki tomruk ve ağaçlar, iş makineleri vasıtasıyla kaldırıldı. Arama köpekleri, araç içi ve çevresinde arama yaptı.

Komandolar ve diğer arama kurtarma ekipleri, etrafta üst üste binmiş tomruk ile ağaçların altlarında ve çevrede arama çalışmalarını sürdürdü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgede çalışmaları takip etti.

Arama çalışmalarına hem söz konusu bölge de hem de vadide devam ediliyor.

- Sağanak sonucu Değirmen Deresi taştı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle burası bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmıştı. Bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı önceki gün kurtarılmıştı.

Bölgede önceki gün Rahile Şimşek ile Suna Duman'ın, dün de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cesedine ulaşılmıştı.

Bungalov evleri ruhsata aykırı inşa ettiği belirlenen, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi B.B'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.