Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde selin ardından kaybolan Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma ve itfaiye ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla yürütülen arama çalışmalarını, gün ışımasıyla karadan ve havadan sürdürüyor.

        Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

        5 kilometrelik vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda, iş makineleriyle de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintileri kaldırılıyor. Orman köylüsü, selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılmasına yardım ediyor.

        Arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda komando birliği de yer alıyor. Arama kurtarma köpekleri de bölgedeki çalışmalara katılıyor.

        - Kaybolan Şimşek'in aracının çevresinde arama yapıldı

        Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Şimşek'in aracının bulunduğu alanda arama çalışmaları gerçekleştirildi.

        Tesisten yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan aracın üzerindeki tomruk ve ağaçlar, iş makineleri vasıtasıyla kaldırıldı. Arama köpekleri, araç içi ve çevresinde arama yaptı.

        Komandolar ve diğer arama kurtarma ekipleri, etrafta üst üste binmiş tomruk ile ağaçların altlarında ve çevrede arama çalışmalarını sürdürdü.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgede çalışmaları takip etti.

        Arama çalışmalarına hem söz konusu bölge de hem de vadide devam ediliyor.

        - Sağanak sonucu Değirmen Deresi taştı

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

        Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle burası bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

        Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmıştı. Bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı önceki gün kurtarılmıştı.

        Bölgede önceki gün Rahile Şimşek ile Suna Duman'ın, dün de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cesedine ulaşılmıştı.

        Bungalov evleri ruhsata aykırı inşa ettiği belirlenen, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi B.B'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...

        Benzer Haberler

        AK Partili belediye meclis üyeleri ETUS'u eleştirdi
        AK Partili belediye meclis üyeleri ETUS'u eleştirdi
        Edirne'de geçen ay asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklan...
        Edirne'de geçen ay asayiş olaylarında gözaltına alınan 107 şüpheli tutuklan...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek
        Edirne'de 2 yeni sulama projesi hayata geçirilecek