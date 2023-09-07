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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli işlem borsaları, depoculuk, tarımsal ve hayvansal üretim konularını kapsayan ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:23
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        Edirne'den kısa kısa
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        Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaret programı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tarımsal emtia ticaret yapan işletmelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

        Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Öztürk, "Temsil ettiği 43 bin çiftçinin dünya genelinde en bilgili ve karlı üreticiler olmasını hedefleyen ve eyalet çapında faaliyet gösteren Soya Fasulye Birliği'ni ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Yerel çiftçilerden mısır, soya fasulyesi ve buğday satın alarak iç piyasa ve ABD geneline hammadde ile gıda ürünü olarak satışını yapan işletmelerle bir araya geldik. Üreticileri tarımda yenilik sınırlarını zorlayan şirketlerle buluşturan ülkenin en büyük açık hava tarım etkinliğine iştirak ettik." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, borsa ziyaretlerinde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını kaydetti.

        - Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü

        Keşan'da Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, zabıta personellerinin önemli görevleri yerine getirdiğini belirtti.

        Zabıtaların gece gündüz demeden görev yaptığını aktaran Helvacıoğlu, "Zabıta Teşkilatı'mız halkımızla olan güven ve sevgi köprüsünün ana mimarıdır. Şehrimizde belediyemizin varlığı hissediliyorsa bunda en büyük pay zabıta teşkilatımıza aittir. Açık yüreklilik ile ifade ediyorum, bizim nazarımızda onlar daha da yaşanabilir bir Keşan için gayret gösteren kahramanlardır." ifadelerini kullandı.

        Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Günsal da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

        - Keşan'da "Toplu Sünnet Şöleni" düzenlendi

        Keşan Belediyesi tarafından "Toplu Sünnet Şöleni" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şölende şarkıcı Tarık Mengüç konser verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, eğlenceli bir şölen gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Helvacıoğlu, "Biricik yavrularımızı, onların kıymetli ailelerini ve bizleri yalnız bırakmayan, şölenimizi onurlandıran herkese gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Keşan Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar Keşanlıların hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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