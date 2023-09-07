Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba ziyaretlerini sürdürüyor

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnaf, kurum ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, ziyaret programı kapsamında Edirnespor, Bedesten Çarşısı ve Medrese Ali Bey Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen İba, yeni sezonda takıma başarı diledi.

        Ziyaret programına Bedesten Çarşısı'yla devam eden İba, esnafın öneri ve taleplerini dinledi.

        Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı'dan bilgiler alan İba, "Hak ettiğimiz Edirne için tek tek tüm hemşerilerimizi dinlemek, her birinin sözüne kulak vermek ve hayallerine destek olmak en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

        İba, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya geldi.

        Vatandaşların kentle ilgili önerilerini dinleyen İba, "Bizlere, kapıları gibi kalplerini de açan, samimiyet ve gönül bağı ile bağlı olduğumuz hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 41 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 41 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        AK Partili belediye meclis üyeleri ETUS'u eleştirdi
        AK Partili belediye meclis üyeleri ETUS'u eleştirdi