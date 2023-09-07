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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensubu 41 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:21
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Zanlılardan 34'ünün FETÖ, beşinin PKK, ikisinin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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