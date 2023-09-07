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        Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:48 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:48
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        Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        K.A. idaresindeki 22 PF 387 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü K.A. ve yolcular N.D. ve M.I. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü K.A. hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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