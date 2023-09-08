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        Edirne'de sınır güvenliği toplantısı yapıldı

        Edirne'de sınır güvenliği toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:28
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        Edirne'de sınır güvenliği toplantısı yapıldı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı toplantı salonunda sınır güvenliği çalışmaları, teknik alt yapı çalışmaları, genel asayiş, düzensiz ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konuları ve diğer projeler görüşüldü.

        Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Daire Başkanı Jandarma Tuğgeneral Bülent Baykal, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

        Toplantının ardından Vali Sezer ve Bilmez havadan sınır hattında incelemede bulunuldu.

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