Dünya İlk Yardım Günü

Bu yıl "Dijital dünyada ilk yardım" temasıyla Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte bilgilendirme standı açıldı.

Ekipler uygulamalı olarak vatandaşları ilk yardım konusunda bilgilendirdi, hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Sünetçiler basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyledi.

İlk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığını, her bireyin ilk yardım öğrenmek ve hayat kurtarmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Sünetçiler "İlk yardım öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek, ilk yardım hizmetleri konusunda herkesin sorumluluk taşıması ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmak ve ilk yardım gönüllüsü sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Uygulamalı eğitime katılan Emrah Ceylan ise özellikle trafik kazalarında ilk yardım eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı.