Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisini ziyaret etti

Sezer, ziyarette, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş'ten brifing alması sonrası yaptığı konuşmada, tüm kurumların Edirne'ye hizmet için bayrak yarışında olduğunu söyledi.

Edirne'nin gelişmesi için eldeki kaynakların en iyi şekilde kullanılması gerektiğini belirten Sezer, "Bizden sonraki insanlara da örnek olacak işler yapmalıyız. Sizler zaten önemli çalışmalar ortaya koymuşsunuz. Bu dönemde de sizlerle beraber bu çalışmaları daha ileriye götürme noktasında bir anlayışı devam ettirme niyetindeyiz." diye konuştu.

Edirne'nin önemli dinamikleri olan bir şehir olduğunu dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Edirne'nin dinamiklerinin doğru kullanılması durumunda Türkiye'deki ilk 5 şehir içerisine girmesine hiçbir engel görmüyorum. Dört kara yolu sınır kapısı, demir yolu ve deniz yolu kapıları olan başka bir şehir yok. Bu kadar tarihi eseri içerisinde barındıran başka bir şehir yok. Edirne aynı zamanda tarıma öncü şehirlerden birisi ve önemli bir kavşak."

Edirne'nin zincirlerini kıracak bir şehir olduğunu söyleyen Sezer, kentin iyi politikalarla önemli yerlere taşınmasına destek olunması gerektiğini belirtti.

Kente önemli yatırımların yapıldığına da değinen Sezer, Hızlı Tren Projesi'yle beraber kentin kültürel bir destinasyon haline geleceğini kaydetti.

Sezer, köylerdeki içme suyu ve ulaşımla ilgili sorunların ortak akılla öncelikli olarak çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Vali Sezer, konuşmasının ardından meclis üyeleriyle sohbet etti.