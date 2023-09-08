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        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü ilçesinde okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:20
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        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı tarafından okulların açılmasıyla, genel trafik akışında aksaklıların meydana gelmemesi, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara gidip gelmelerinin temini ve trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması için düzenlenen seminere İlçe Milli Eğitim ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri de yer aldı.

        Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü'nün de katıldığı programda 30 servis aracı sürücüsüne "Araç kullanımı, yetki ve sorumlulukları" konularında bilgi verildi.

        - Yerel seçimlere doğru

        Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcısı Davut Okumuş, seçimlere kadar Saadet Partisi vekillerinin sahada vatandaşlar ile buluşacağını belirti.

        Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilin tamamında "Millet-Vekili İl Buluşmaları" gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Yerel seçimlere 7 ay kaldığını hatırlatan Okumuş, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Artık yerel seçimlere 7 ay gibi kısa bir süre kaldı. Biz Saadet Partisi olarak, milletimize tam ve eksiksiz hizmet etmek için genel seçimlerde elde ettiğimiz kazanımları yerelde daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Saadet Partisi Meclis Grubunun kurulduğu ilk günden beri etkin ve güçlü çalışmalara imza atmıştır. Biz meclisin açılmasını bekleyecek değiliz. Milletimizin problemleri her geçen gün derinleşirken, olup biteni durduğumuz yerden seyredecek değiliz. Anadolu’da, 81 ilimizin tamamında ‘Millet-Vekili İl Buluşmaları’ gerçekleştireceğiz. 27 Eylül Çarşamba günü Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz hemşerilerimizle buluşacak."

        - Şehir içi toplu taşıma güzergahlarında yeni düzenle yapıldı

        Edirne Belediye Meclisi, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine toplu taşıma araçlarının güzergahlarda değişikliğe gitti.

        Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların daha konforlu, rahat ve güvenilir toplu taşıma hizmeti verilebilmesi adına değişikliğin yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada güzergah değişikliğine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

        "2A - 2B numaralı hatların ring olarak çalışmasına son verilerek, Tıp Fakültesi ve otogara kadar uzatılmasına, 3C hattı Karaağaç, Bostan Pazarı, Değirmen, Trakya Üniversitesi, Şükrüpaşa Muhtarlık- Baca, Vali Konağı- Devlet Hastanesi, tıp fakültesi ve otogar olarak, 6 numaralı hattı Fırınlar Sırtı Toki’ den Açık Cezaevi, Ticaret Borsası, F Tipi Kapalı Cezaevine kadar uzatılmasına, 7A numaralı hattın Olin, Tarımsal Araştırma, Delta Park ve Eczacılık Fakültesine kadar uzatılmasına ve 1T, 3B ve 3EF hatlarının iptal edilmesine karar verildi."

        -Asfaltlama devam ediyor

        Edirne Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama çalışmalarını Karaağaç Mahallesi ve Abdi İpekçi Caddesi’nde devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, asfaltlama sezonu bitmeden tüm bozuk yolların asfaltlanacağını belirtti.

        - Saros Körfezi 10. Dağ Bisikleti Festivali

        Keşan'da Saros Körfezi 10. Dağ Bisikleti Festivali başladı.

        Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) işbirliğinde bu yıl "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya'dan gelen bisiklet grupları katıldı.

        DOÇEK Başkanı Hakan Eşme programda yaptığı konuşmada, Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali'nin bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Festivale katılan herkese teşekkür eden Eşme, "Bisiklet alanında yaşadığımız güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu festivalde size gerçek anlamda dağ bisikleti sürmenin ne demek olduğunu göstereceğiz. Hep birlikte keyifli parkurlarda pedal çevireceğiz. 3 günün sonunda gerçekten dağ bisikletçisiyim diyeceksiniz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin de dolu dolu çok güzel bir festival geçireceklerini belirterek festivalin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından pedallarını zorlu arazilere çeviren sporcular 130 kilometre uzunluğundaki parkura giriş yaptı.

        Festival 10 Eylül'de sona erecek.

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