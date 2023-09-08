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        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ataması gerçekleştirilen Havsa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ataberk Ardatürk ve Lalapaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Keskin'e mazbatasını teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:48
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        Edirne'den kısa kısa
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        AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda gerçekleşen mazbata törenine İl Başkanı İba, İl Gençlik Kolları Başkanı Gündoğdu, Lalapaşa İlçe Başkanı Ayyıldız, Havsa İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Tahsin katıldı.

        -"Gençlik enerjileri ve farklı bakış açıları ile zenginleşiyoruz"

        Gençlere çalışmalarında başarılar dileyen İba, gençlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

        Gençlerle gerçekleştirilen her projenin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden İba, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Onların gençlik enerjileri ve farklı bakış açıları ile zenginleşiyoruz. Gençlik kollarımızla bir arada olmak, Edirne'miz ve davamız için gönül gönüle çalışmak beni çok mutlu ediyor. Her zaman gençlerimizle birlikte fikir alışverişi yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizin en büyük destekçileri olmaya söz veriyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile partimizde ve illerimizde gençlerimize her zaman söz hakkı verdik ve vermeye de devam edeceğiz."

        AK Parti Havsa önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Pehlivan ve Lalapaşa önceki dönem İlçe Gençlik Kolları Başkan Burak Yörük’e bugüne kadar verdiği emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan İba, görevi devralan Ardatürk ve Lalapaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Keskin'e de başarılarının devamını diledi.

        -Vefa ödüller verildi

        Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi ve Uzunköprü Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen "Uzunköprü Gazetecilik Vefa Ödülleri" sahiplerine verildi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali programı kapsamında gerçekleşen ödül töreninde 18 gazeteci ödül aldı.

        Törende konuşan Derneği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, katılımcılara teşekkür etti.

        Edirne ilçe ve merkezinde basın emekçilerine vefa ödülleri vermek için çıktıkları yolda bugüne kadar Enez, İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirdiklerini anımsattı.

        Bir sonraki ödül töreninin Edirne'de olacağını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Bizler sahada zamanla, çeşitli imkansızlıklarla ve mesleğimizin getirdiği acı, tatlı olaylarla hep birlikte mücadele verenleriz. Bilmeliyiz ki büyük bir ailenin en önemli özelliği iyi ve kötü günde birbirine kenetlenebilmesidir. Bizleri en iyi anlayabilecek kişiler yine bizleriz. Birbirimizi anlayamazsak, hep birlikte düşeriz, birbirimizi anlarsak anlayışlı olursak hep birlikte yükseliriz. Eğer biz gerçek ve bir aileysek, tarafsızlık ilkesini benimsemişsek, halkımızın haber alma özgürlüğünde en önemli halkayız demektir. Basın olarak; yaptığımız ve yapacağımız haberlerle bölgemizin sesinin daha yüksek sesle duyurabilmeliyiz. Buradan sonra ödül törenlerimiz Edirne’de de olacak."

        Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da anlamlı programı düzenleyen Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesine teşekkür etti.

        Ardından plaketler takdim edildi.

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