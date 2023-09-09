Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu

Programına Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Sezer, Kaymakam Onur Kökçü'den ilçedeki çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Vali Sezer, buradaki toplantının ardından Uzunköprü Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Özlem Becan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksek Okulunun toplantı salonunda köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Sezer, talepleri dinledi.

Sorunların hızlı şekilde çözülebilmesi için yerinde görmenin ve muhatabından dinlemenin önemli olduğunu söyleyen Sezer, sorunların çözümü için ivedilikle çalışma yapılması talimatı verdi.