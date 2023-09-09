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        CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Edirne'de kutlandı

        Edirne'de CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:09
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        CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Edirne'de kutlandı
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        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda anıta çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Partilerinin kendilerine Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olduğunu ifade eden Kahraman, "En temel görevimizin bu emanete sahip çıkmak olduğunun bilincindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi asırlık bir yolculuğa cumhuriyet ile yolculuk etmiş ve dünyada 100 yaşına erişmiş sayılı siyasi partilerden biri olma şerefine sahiptir. Değerli partililer, çınarımızın köklenip güçlendiği 100. yılda aynı yolda yürümekten gurur duyduğumuz önderimiz, liderimiz ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetçileri olarak 100. yıla şahitlik edenler olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

        Programa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye başkan yardımcıları ve partililer katıldı.

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