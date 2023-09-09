Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Yunus Sezer restorasyonu süren Tarihi Uzunköprü'yü inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde devam eden projeleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Yunus Sezer restorasyonu süren Tarihi Uzunköprü'yü inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Tarihi Uzunköprü'yü gezdi. Bakım ve onarımı süren köprüyü yetkililerle birlikte inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Sezer, ilçe merkezindeki Muradiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Sezer'e ekiplerin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Sezer, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile ceviz üretim tesisini de ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        İntihar dediler, cinayet çıktı!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        7 aylık hamileydi! 'Pompalı'yla öldürüldü! Caninin cezası belli oldu!
        7 aylık hamileydi! 'Pompalı'yla öldürüldü! Caninin cezası belli oldu!
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan

        Benzer Haberler

        Edirne'de 82 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 82 düzensiz göçmen yakalandı
        CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Edirne'de kutlandı
        CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Edirne'de kutlandı
        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı
        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa