Edirne'de AK Partili gençler "Çevre temizliği" etkinliği düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı organize edilen etkinlik kapsamında gençler NATO Köprüsü çevresindeki çöpleri topladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'da gençlere eşlik etti.

İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün gençlerle birlikte çöp toplayarak farkındalık yaratıklarını belirtti.

İnsanların nehir kenarına yedikleri içtiği şeyleri bıraktıklarını, buna da üzülerek şahit olduklarını ifade eden İba, "Çevre miras değil geleceğe bırakılacak bir emanettir. Bu nedenle buradan bir farkındalık yaratarak herkese mutlaka piknik yaptıktan sonra çöplerini toplamalarını, bu doğal güzellikleri kirletmemelerini tavsiye ediyoruz. Gençlerimize de çok teşekkür ediyoruz, böyle bir etkinlik düzenledikleri için." dedi.

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanı Hasan Aygün ise bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak parkların, nehirlerin ve sokakların temizlendiğini belirtti.

Şehirleri daha yaşanabilir kılmak ve farkındalık oluşturmak için "Çevre temizliği" etkinliğinin düzenlendiğini ifade eden Aygün, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde 'sıfır atık' kampanyası ile çevre duyarlılığımızı daha kurumsal bir hale dönüştürmüş bulunmaktayız. Doğada çözümlenmesi yüzyılları bulan plastik atık ve diğer bir çok çeşit çöp atıkların ayrıştırılması ile geri dönüştürülmektedir. Ülkemizde son yıllarda mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanmaktadır. yeşil alanlara bıraktığımız atıklarımız aşırı sıcak dolayısıyla yangınlara sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında yeşil alanlarımızda, ormanlarımızda piknik bölgelerimizde çöpleri temizlememiz gerekmektedir. "