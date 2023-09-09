Edirne'de kayıp akademisyen aranıyor

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökcan Tazeler'in (37) ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine Keşan Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

6 Eylül'den bu yana kayıp olduğu belirtilen evli ve bir çocuk babası Tazeler'in cep telefonundan en son sinyal alınan bölgede arama yapıldı.

Tazeleri arama çalışmalarına eşi Damla Suna Tazeler, yakınları ve gönüllüler katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da arama çalışmalarına katılarak ekiplerden bilgi aldı.