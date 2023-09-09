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        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, Edirne'de sona erdi

        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, Edirne'de ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:25
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        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, Edirne'de sona erdi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon tamamlandı.

        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 11'den 70 yaşına kadar oluşan kategorilerde 300 sporcu kulaç attı.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, Türkiye Yüzme Federasyonu Masterlarden Sorumlu Asbaşkan Umut Gözen ve Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

        Şampiyonada ilk üçe giren sporculara para ödülü de takdim edildi.

        Federasyonun il temsilcisi Dinç, yaptığı konuşmada, Keşan Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonanın, hem 11-24 yaş arası Türkiye şampiyonası hem de 25 yaş üzeri masterlar şampiyonası olma özelliğini taşıdığını belirtti.

        Şampiyonaya destek olanlara teşekkür eden Dinç, Saros Körfezi'nin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonu gelenekselleştirmek istediklerini kaydetti.

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