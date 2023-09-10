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        Trakya'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 07:23 Güncelleme: 10.09.2023 - 07:23
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        Trakya'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu
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        Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde 81 ilde düzenlenen buluşmada, Edirne'de aileler çocuklarıyla Eski Camisi'ne geldi.

        Namazın kılınmasının ardından dua edildi.

        Çocuklara oyuncak hediye, ailelere simit ve meyve suyu ikram edildi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmada, çocuk ve gençler aileleriyle camiye geldi.

        Vali Birol Ekici ile kurum müdürleri de programa katıldı.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazı kıldırmasının ardından katılım gösterenlere teşekkür ederek, kılınan namazların kabul olmasını diledi.

        Tekirdağ'da da buluşma Osmanlı Can Camisi'nde gerçekleşti.

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