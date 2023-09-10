Trakya'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı gerçekleşti.
Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde 81 ilde düzenlenen buluşmada, Edirne'de aileler çocuklarıyla Eski Camisi'ne geldi.
Namazın kılınmasının ardından dua edildi.
Çocuklara oyuncak hediye, ailelere simit ve meyve suyu ikram edildi.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmada, çocuk ve gençler aileleriyle camiye geldi.
Vali Birol Ekici ile kurum müdürleri de programa katıldı.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazı kıldırmasının ardından katılım gösterenlere teşekkür ederek, kılınan namazların kabul olmasını diledi.
Tekirdağ'da da buluşma Osmanlı Can Camisi'nde gerçekleşti.