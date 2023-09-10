Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri S.S'nin üzerini aradı.

        Aramada şeffaf poşet içerisinde bir miktar eroin ve alüminyum folyoya sarılı bir miktar metanfetamin ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Kemal Paşa Mahallesi Badem Sokak'ta B. K. ve T.O'nun üzerini aradı. Aramada uyuşturucu kullanma aparatı, üç alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Operasyonda S.S, B.K. ve T.O. gözaltına alındı.

        - Denetimlerde 2 tabanca ele geçirildi

        Keşan ilçesinde yapılan asayiş denetiminde 2 tabanca ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tayip Akalın Caddesi'nde durdurdukları bir aracın sürücüsünü aradı. Aramada, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        Ruhsatsız tabancaya el konulurken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 12 bin 254 lira para cezası uygulandı.

        Ekipler ilçedeki bir kafede yaptığı denetimde A.B.U'nun üzerini aradı. Aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.K'nın emniyetteki işlemeleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?

        Benzer Haberler

        Trakya'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu
        Trakya'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu
        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, Edirne'de sona erdi
        Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, Edirne'de sona erdi
        Edirne'de kayıp akademisyen aranıyor
        Edirne'de kayıp akademisyen aranıyor
        Edirne'de AK Partili gençler "Çevre temizliği" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de AK Partili gençler "Çevre temizliği" etkinliği düzenlendi
        4 gündür haber alınamayan öğretim görevlisi her yerde aranıyor
        4 gündür haber alınamayan öğretim görevlisi her yerde aranıyor
        Edirne Valisi Yunus Sezer restorasyonu süren Tarihi Uzunköprü'yü inceledi
        Edirne Valisi Yunus Sezer restorasyonu süren Tarihi Uzunköprü'yü inceledi