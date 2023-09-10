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        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçenin modern hale getirilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:32
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        Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın CHP Lalapaşa İlçe Başkanlığı Kongresi'nde ilçeyle ilgili eleştirilerine cevap verdi.

        Lalapaşa'nın gelişmesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Arslan, yıl sonuna kadar ilçenin tamamının doğal gaza kavuşacağını belirtti.

        Altyapı çalışmaları tamamlanan tüm yolların asfaltlandığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

        "İlçemizin girişinden otoyol kavşağına kadar uzanan bölgede kapsamlı bir ışıklandırma projesini başarıyla tamamladık. Bu projenin bir parçası olarak, ilçemizin ana caddelerini modern ve etkileyici aydınlatma sistemleriyle donattık. Hem geceleri hem de gündüzleri ilçemize estetik bir güzellik kazandırmakla kalmadık, aynı zamanda trafik güvenliğini artırdık. Konut sorunu ile ilgili de harekete geçerek TOKİ işbirliğiyle uygun fiyatlı, depreme dayanıklı ve kaliteli konutlar inşa ederek vatandaşlara teslim ettik. Bu adım, ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağladı."

        Çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Arslan, "Biz de hizmet yerelde başlar. AK Parti ve CHP belediyeciliğinin olduğu yerlerdeki hizmetlere baksınlar." ifadelerini kullandı.

        - İpsala'ya yeni Kur'an Kursu yapılacak​​​​​​​

        İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, ilçeye yeni bir Kur'an Kursu yapılacağını bildirdi.

        Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kursun hayırseverlerin destekleriyle yapılacağını belirtti.

        Bozkurt Mahallesi'nde yapılacak kursun hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Yapılacak kursun içerisinde hafızların eğitim göreceği sınıflar, Mescit, yemekhane, yatakhane, spor salonu, konferans salonu, lojman, gençlik merkezi, 4-6 yaş kuran eğitimi, idari odalar bulunacak. Kursu ilçemize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İpsala olarak bu sevaptan hepimizin faydalanacağına inanıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz."

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