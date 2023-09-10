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        Edirne'de 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacak

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kent genelinde 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:54
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        Edirne'de 57 bin 840 öğrenci dersbaşı yapacak
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        Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

        İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında 57 bin 840 öğrencinin dersbaşı yapacağını belirten Arpacı, şunları kaydetti:

        "Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerimiz resmi okul ve kurumlarında 5.032 öğretmen ve idareci görev yapacaktır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere ilimizde okul öncesi 32, ilkokul 101, ortaokul 92, ortaöğretim 67, olmak üzere 292 okulumuz bulunmaktadır.

        İlimizdeki 292 resmi ve özel okulumuzda toplam 3 bin 960 derslik bulunmakta olup derslik başına ortalama 15 öğrenci düşmektedir. Yeni eğitim-öğretim yılında ilimiz okullarına 475 bin 776 adet ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapılmıştır."

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