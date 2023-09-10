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        Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor

        Edirne'de narkotik ekipleri çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:16
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        Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri çalışmalarda 45 şüpheli hakkında işlem yaptı.

        Yapılan çalışmalarda 165,45 gram esrar, 10,31 gram eroin, 308,41 gram metamfetamin, 2,68 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 54 adet sentetik ecza, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından aranması olan 5 zanlı ise yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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