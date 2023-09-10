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        Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

        Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:59
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        Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

        Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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