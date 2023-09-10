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        Edirne'de kaybolan akademisyen Çanakkale'de bulundu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde kaybolan akademisyen Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:46
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        Edirne'de kaybolan akademisyen Çanakkale'de bulundu
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        Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökcan Tazeler'in (37) ailesi 4 gün önce polise kayıp buluşmuş Keşan Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri arama başlatmıştı.

        Yapılan çalışmalar sonunda Tazeler, Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulunarak ailesine teslim edildi.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacığlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tazeler'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Tazeler'in bulunduktan sonra kendisine 'kafamı toplayıp yalnız kalmak istedim' dediğini aktaran Helvacıoğlu, "Gökcan kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun. Kayıp arama çalışmalarında bize destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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