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        Basket atan robotla TEKNOFEST'te derece yapan Edirneli öğrenciler yeni projeler hedefliyor

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'teki yarışmalarda basket atan robot tasarımıyla derece yapan Edirneli öğrenciler yeni projeler hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:20
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        Basket atan robotla TEKNOFEST'te derece yapan Edirneli öğrenciler yeni projeler hedefliyor
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        Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri öğrencileri Beril Yenice, Kadir Can Bilir, Kerem Yıldız, Esra Çakır ve Tunç Tuncay'ın oluşturduğu "Matiricie" takımı eğitmenleri Mert Hızmalı eşliğinde AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te Deneyap Kart Robolig Yarışması Lise kategorisinde beşinci oldu.

        Beril Yenice, AA muhabirine elde ettikleri başarının kendilerini yeni projeler için cesaretlendirdiğini söyledi.

        Yarışma kapsamında geliştirdikleri robotun tüm topları eksiksiz olarak basket attığını belirten Yenice, şunları kaydetti:

        "Robotumuzla cisimleri doğru yerlere itmeyi ve uzak mesafeden potaya basket atmayı başaracak bir robot geliştirdik. Bu robotu yarışma kapsamında 48 saat içerisinde geliştirdik. Yarışmada kısa bir süre içerisinde sıfırdan bir tasarım yaptık. Oldukça yaratıcılık isteyen bir süreçti. Başarıyla tamamladık. Yapılan yazılımla robota komut yolladık ve basket atılması otonom şekilde gerçekleştirildi."

        Kerem Yıldız ise TEKNOFEST'te güzel bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

        Deneyap kartla kontrol edilen robota veri gönderen bir kod yazdıklarını ifade eden Yıldız, "Bu veriyle robot hareket etti ve dışarıdan bir müdahale olmadan robot bütün topları potaya başarılı olarak attı. Diğer projelerde kullanılması için robotumuzun bütün kodlarını açık kaynaklı bir şekilde internette paylaştık." diye konuştu.

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