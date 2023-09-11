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        Edirne'de arazide erkek cesedi bulundu

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:05
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        Edirne'de arazide erkek cesedi bulundu
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        Alınan bilgiye göre, Çallıdere köyü yakınlarında arazide bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler, durumu güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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