Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Edirne merkez ile Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 23 gram esrar, 42 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.