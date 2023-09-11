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        Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yeni dönemde öğretmen ve öğrencilere başarı diledi

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:45
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        Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yeni dönemde öğretmen ve öğrencilere başarı diledi
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        Arpacı, mesajında yeni dönemde ilk ders zilinin çalmasıyla okullara kavuşma heyecanının yaşandığını belirtti.

        Öğretmenlere başarılı bir dönem dileyen Arpacı, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' veciz sözünde belirttiği üzere öğretmenlerimiz geleceği inşa etmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bizler, her alanda sizlere gönülden inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Arpacı, yaz tatilinin ardından okula başlayan öğrencileri çok özlediklerini ve en iyi eğitim ortamını sunmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları doğrultusunda okulların temiz, güvenli ve teknolojik olarak daha da donanımlı hale getirildiğini aktaran Arpacı, şunları kaydetti:

        "Sevgili çocuklarımız, ülke olarak sizlerden tek beklentimiz, güçlü Türkiye yolunda, Türkiye Yüzyılı'nda, kendinizi akademik, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal alanlarda en iyi şekilde yetiştirmenizdir. Ülkemizi dünya ülkeleri arasında her alanda başarıyla temsil edecek yetkinliğe sahip, akranlarınız ile rekabet edebilen fertler olmanızdır. Unutmayın ki 'Türkiye Yüzyılı' sizin yüzyılınızdır.

        Biliyoruz ki çocuğun eğitimi ailede başlar, okulda aldığı eğitim ile şekillenir. Bu vesileyle, yeni eğitim ve öğretim yılının eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, şehrimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güçlü Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

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