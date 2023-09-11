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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:32
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        Edirne'de asayiş
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        Barutluk Mahallesi'nde yaşayan C.K, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        C.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Çiftlikten küçükbaş hayvanları çalındı

        İpsala'da çiftliğinden küçükbaş hayvan çalınan kişi polise başvurdu.

        Çiftlik sahibi M.F, Kapucu Mahallesi'ndeki çiftliğinden 4 küçükbaş hayvanın çalındığını fark etti.

        M.F, İpsala Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.H.K'yı Büyük Cami Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de evinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaşayan S.C, evini kontrol ettiğinde cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

        Ev sahibi, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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