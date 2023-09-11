Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kreşi gezen Gürkan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Yeni dönemin başarılı geçmesi temennisinde bulunan Gürkan, şunları kaydetti:

"2021 yılının eylül ayında eğitim ve öğretime başlayan kreşimizde, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye devam ediyoruz. Kreşimize talep her geçen gün daha da artıyor. Tüm ailelerimize bizlere duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de öğretmenleri eşliğinde ilkokul dönemine hazırlık yapacak."

- Desteklemelerin artırılması talebi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, çiftçilere verilen desteklemelerin artırılması talebinde bulundu.

Akalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretim maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Ayçiçeği alım fiyatlarının da açıklanması gerektiğini dile getiren Akalın, "Sadece verim değil, fiyatla ilgili de sorun var. Bunu da planlayacak olan hükümettir. Biz fiyattan önce desteklerin artırılmasını istiyoruz. Çiftçimizi zor durumda bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

- İYİ Parti İl Başkanı Engin, eğitim politikalarını eleştirdi

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, eğitim politikalarını eleştirdi.

Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim sürecinin çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Eğitimde sorunlar yaşandığını iddia eden Engin, eğitimin toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren hassas bir konu olduğunu dile getirdi.

- "Askıda Okul Giysisi" projesi başlatıldı

Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından "Askıda Okul Giysisi" projesi başlatıldı.

Dernek Başkanı Nur Yılmaz Ercin, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenerek okul kıyafetlerinin temin edildiğini ifade eden Ercin, projeye destek vermek isteyenleri derneğe davet etti.