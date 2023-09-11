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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü 17 FETÖ mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:57
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 FETÖ üyesi yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında yakalama kararı bulunduğu, 13'ünün de FETÖ üyeliği suçundan kaydı olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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