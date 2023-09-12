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        Edirne'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Edirne Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Halk Eğitim Merkezi'nde Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:41
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        Edirne'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Ahmet Tevfik Erdem'in okul güvenliği kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sunumuyla başladı.

        Toplantıda, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte alınan tedbirler ve uygulamaya konulması değerlendirilen ilave tedbirler görüşüldü.

        Vali Sezer, yeni dönemin sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

        Toplantıda kendisine iletilen talepleri not alan Sezer, çözüm için çalışma yapılması ve konuların takip edilmesi yönünde talimat verdi.

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